Profoto Air Remote (901031) дистанционный пульт управления

Profoto Air Remote (901031) дистанционный пульт управления

Profoto
Артикул: NVF-1090

Profoto Air Remote (901031) – радиосинхронизатор, с помощью которого можно управлять, формировать и приводить в действие освещение с расстояния до 300 м, благодаря новой системе  Profoto Air system.

Система Profoto Air отличается сверхбыстрой скоростью (100 миллисекунд в высокоскоростном режиме) и позволяет фотографу использовать скорости синхронизации до 1/1000 с, в зависимости от камеры и используемой вспышки.

Описание

Цифровая система прибора работает на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает возможность ее использования во всех странах мира на 8 разных каналах, вплоть до 6 групп в каждом канале. Фотограф может регулировать мощность вспышки и моделирующий свет, а также приводить вспышку в действие без необходимости подключения проводов.

Система Profoto Air Remote предназначена для беспроводного управления и приведения в действие стробоскопического оборудования Profoto, оснащенного новой системой. Система дистанционного управления  Profoto Air встраивается во все новые генераторы для вспышек Pro-8, и все новые продукты Profoto также будут оснащены этой системой.  Полный диапазон приемника/передатчика контроля за вспышкой 300-метров. Отдаленная синхронизация камеры,  интегрированная антенна. Цифровая система радиосвязи, Profoto Air Remote, встроена на все генераторы Pro-8a Air.

