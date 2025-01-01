Profoto Air Remote (901031) дистанционный пульт управления

Артикул: NVF-1090

Profoto Air Remote (901031) – радиосинхронизатор, с помощью которого можно управлять, формировать и приводить в действие освещение с расстояния до 300 м, благодаря новой системе Profoto Air system.

Система Profoto Air отличается сверхбыстрой скоростью (100 миллисекунд в высокоскоростном режиме) и позволяет фотографу использовать скорости синхронизации до 1/1000 с, в зависимости от камеры и используемой вспышки.