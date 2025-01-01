Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса

Артикул: NVF-1093

Profoto RFi speedring adapter (100501) – кольцо-адаптер для установки софтбоксов Profoto RFi на приборы Bowens/Calumet/Aurora/Fomex.



Новая линейка колец-переходников дает возможность совмещения софтбоксов со вспышками более 20 брендов, начиная от вспышек speedlights до студийных вспышек класса хай-энд. Даже если у вас есть вспышки различных производителей, теперь вам потребуется софтбокс только одного бренда!