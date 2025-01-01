images
Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса

Profoto
Артикул: NVF-1093

Profoto RFi speedring adapter (100501) – кольцо-адаптер для установки софтбоксов Profoto RFi на приборы Bowens/Calumet/Aurora/Fomex.

Новая линейка колец-переходников дает возможность совмещения софтбоксов со вспышками более 20 брендов, начиная от вспышек speedlights до студийных вспышек класса хай-энд. Даже если у вас есть вспышки различных производителей, теперь вам потребуется софтбокс только одного бренда!

Описание

Кольца-переходники speedring дают возможность поворота софтбокса на 360 град., позволяя фотографу регулировать и моделировать освещение даже при макросъемке. Благодаря цветовым кодам софтбоксы легко устанавливаются и разбираются, все кольца-переходники очень надежны и покрыты термостойким лаком.Совместимы c продуктами:

Softbox RFi 1,3x2' (40x60 cm)Softbox RFi 1x1,3' (30x40 cm)Softbox RFi 1x3' (30x90 cm)Softbox RFi 1x4' (30x120 cm)Softbox RFi 1x6' (30x180 cm)Softbox RFi 2x2' (60x60 cm)Softbox RFi 2x3' (60x90 cm)Softbox RFi 3' Octa (90 cm)Softbox RFi 3x3' (90x90 cm)Softbox RFi 3x4' (90x120 cm)Softbox RFi 4x6' (120x180 cm)Softbox RFi 5' Octa (150 cm)

Комплектация

Кольцо Profoto - 1 шт.

