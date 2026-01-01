Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный

Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens.
Особенности
- Параболическая форма: Обеспечивает эффективный контроль света и создает красивые световые переходы.
- Быстрая сборка: Специальная конструкция позволяет легко и быстро раскладывать и складывать софтбокс, экономя время на съемочной площадке.
- Крепление: Модель имеет посадочное кольцо для смены байонета 130 мм.
Дополнительные возможности
- Совместимость с байонетом Profoto. Данный софтбокс предназначен для установки на осветители с байонетом Bowens. Для установки на оборудование с байонетом Profoto необходимо приобрести дополнительное переходное кольцо Paralite AR-130-PF. Это кольцо приобретается отдельно и не входит в комплект поставки.
- Для размещения прибора внутри софтбокса с возможностью фокусировки можно использовать дополнительную фокусировочную штангу Falcon Eyes FEA-FS BW или карбоновую фокусировочную штангу Grifon FD-J