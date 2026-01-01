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Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный
Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный
Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный
Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный
Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный

Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный

Paralite
Артикул: MTG-2248

Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный. Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 120 см. Байонет Bowens. Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 120 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см.

Описание

Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens.

Особенности

  • Параболическая форма: Обеспечивает эффективный контроль света и создает красивые световые переходы.
  • Быстрая сборка: Специальная конструкция позволяет легко и быстро раскладывать и складывать софтбокс, экономя время на съемочной площадке.
  • Крепление: Модель имеет посадочное кольцо для смены байонета 130 мм.

Дополнительные возможности

  • Совместимость с байонетом Profoto. Данный софтбокс предназначен для установки на осветители с байонетом Bowens. Для установки на оборудование с байонетом Profoto необходимо приобрести дополнительное переходное кольцо Paralite AR-130-PF. Это кольцо приобретается отдельно и не входит в комплект поставки.
  • Для размещения прибора внутри софтбокса с возможностью фокусировки можно использовать дополнительную фокусировочную штангу Falcon Eyes FEA-FS BW или карбоновую фокусировочную штангу Grifon FD-J

Комплектация

  • Paralite EZ-PRO 120 октобокс 16-спицевый 120 см легкосборный.
  • Paralite Grid 120 соты для EZ-PRO 120.
  • Чехол.

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