Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 84800 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором).

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

Маленький и яркий осветитель LA весит всего 1.4 кг, просто переносится и устанавливается даже на самые легкие осветительные стойки и держатели со стандартным шпиготом 5/8''.

Компактный корпус поместится в узком пространстве, что позволяет использовать его в небольших студиях в любой момент.

Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.

Несмотря на компактный размер, осветители могут использоваться даже с крупными насадками, давая отличный результат как с насадками Godox, так и с модификаторами лругих производителей.

Характеристики:

