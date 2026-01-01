Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 84800 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором).
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
Маленький и яркий осветитель LA весит всего 1.4 кг, просто переносится и устанавливается даже на самые легкие осветительные стойки и держатели со стандартным шпиготом 5/8''.
Компактный корпус поместится в узком пространстве, что позволяет использовать его в небольших студиях в любой момент.
Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.
Несмотря на компактный размер, осветители могут использоваться даже с крупными насадками, давая отличный результат как с насадками Godox, так и с модификаторами лругих производителей.
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
Маленький и яркий осветитель LA весит всего 1.4 кг, просто переносится и устанавливается даже на самые легкие осветительные стойки и держатели со стандартным шпиготом 5/8''.
Компактный корпус поместится в узком пространстве, что позволяет использовать его в небольших студиях в любой момент.
Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.
Несмотря на компактный размер, осветители могут использоваться даже с крупными насадками, давая отличный результат как с насадками Godox, так и с модификаторами лругих производителей.
Характеристики:
- Мощность макс.: 190 Вт
- Входные параметры питания : DC 48В
- CCT: 5600K
- Регулировка яркости: 0%-100%
- CRI: =96
- Количество спецэффектов: 8
- Метод управления: Ручное управление, Управление с помощью приложения через Bluetooth
- Расстояние передачи: Bluetooth 30м
- Материал корпуса: пластик
- Байонет: Bowens
- Температура эксплуатации: -10C~40C
- Размеры: 205х145х215мм