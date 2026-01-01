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-10 %
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель

Godox LITEMONS LA150D светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-9223

Осветитель Godox LITEMONS LA150D – яркий и компактный светодиодный источник света с круглой COB-матрицей, выдающий световой поток общей мощностью до 190Вт (светодиоды «сбалансированного дневного» белого света).

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 84800 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором).
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
Маленький и яркий осветитель LA весит всего 1.4 кг, просто переносится и устанавливается даже на самые легкие осветительные стойки и держатели со стандартным шпиготом 5/8''.
Компактный корпус поместится в узком пространстве, что позволяет использовать его в небольших студиях в любой момент.
Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.
Несмотря на компактный размер, осветители могут использоваться даже с крупными насадками, давая отличный результат как с насадками Godox, так и с модификаторами лругих производителей.
Характеристики:
  • Мощность  макс.: 190 Вт
  • Входные параметры питания : DC 48В
  • CCT:  5600K
  • Регулировка яркости:  0%-100%
  • CRI: =96
  • Количество спецэффектов:  8
  • Метод управления:  Ручное управление, Управление с помощью приложения через Bluetooth
  • Расстояние передачи: Bluetooth  30м
  • Материал корпуса:  пластик
  • Байонет:  Bowens
  • Температура эксплуатации:  -10C~40C
  • Размеры:  205х145х215мм

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