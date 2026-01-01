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-10 %
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU
Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU

Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU

Grifon
Артикул: DAN-5628

Направляющая фокусировочная штанга Grifon FD-J выполнена и карбона и предназначена для работы осветителей с байонетом Bowens с параболическими софтбоксами Grifon серии KU и софтбоксами Paralite. Карбоновый держатель для установки параболических софтбоксов линеек KU II-16 SW и KU-16S. Установка софтбокса на данный держатель позволяет разместить вспышку точно по центру модификатора и производить наклоны всей системы под любым требуемым углом. Софт-бокс и стойка в комплект не входят.

Описание

Фокусировочная штанга изготовлена из карбона, её общая длинна составляет 120 см, а максимальная грузоподъемность - 6 кг. Этого вполне достаточно для установки самых крупных софтбоксов, например диаметром 120 и 150 см. Штанга имеет возможность укоротить ее за счет резьбового соединения, длина этой части 35 см.

Байонет присоединения приборов Bowens, что позволяет использовать широкую линейку выпущенных источников света. Байонет присоединения софт-боксов Profoto. Софтбоксы Grifon серии KU и софтбоксы Paralite идеально подходят для установки со штангой.

В комплекте сумка-противовес с двумя карманами на молнии и карабином для балансировки штанги.

Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 16 мм.

Характеристики:

  • длина общая - 120 см
  • длина отсоединяемой части - 35 см
  • тип байонета для прибора - Bowens
  • тип байонета для софт-бокса - Profoto
  • монтажное крепление - палец 5/8" (16 мм)
  • материал изготовления - карбон, сталь, алюминий
  • вес - 2,2 кг

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