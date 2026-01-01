Grifon FD-J фокусировочная штанга для софтбоксов серии Grifon KU

Описание

Фокусировочная штанга изготовлена из карбона, её общая длинна составляет 120 см, а максимальная грузоподъемность - 6 кг. Этого вполне достаточно для установки самых крупных софтбоксов, например диаметром 120 и 150 см. Штанга имеет возможность укоротить ее за счет резьбового соединения, длина этой части 35 см.

Байонет присоединения приборов Bowens, что позволяет использовать широкую линейку выпущенных источников света. Байонет присоединения софт-боксов Profoto. Софтбоксы Grifon серии KU и софтбоксы Paralite идеально подходят для установки со штангой.

В комплекте сумка-противовес с двумя карманами на молнии и карабином для балансировки штанги.

Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 16 мм.

Характеристики: