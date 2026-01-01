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GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив

GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-8825

Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 2 - профессиональный 4х-секционный штатив со съемной 2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостного демпфирования и предустановленного контрбаланса, закрепленной на легкую прочную треногу с реверсивной центральной колонной. Штатив позволяет вести съемку компактными DSLR и видеокамерами весом до 5 кг. Возможность ног штатива раскладываться в практически горизонтальное положени епозволяет снимать с нижней точки. Съемная нога с установленной на нее головкой может использоваться, как видеомонопод.

Описание

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 5 кг
Количество секций - 4
Диаметр трубок секций - 29/26/23/20 мм
Диаметр центральной колонный - 29 мм
Максимальная высота штатива - 192.5 см
Длина монопода - 60-198 см
Длина в сложенном виде - 60 см
Материал секций - алюминиевый сплав
Штативная головка - жидкостная 2D видеоголовка, съемная
Длина съемной рукоятки - 350 мм
Вес штатива (с видеоголовкой) - 2.5кг
Вес комплекта в сумке - 3.1кг

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