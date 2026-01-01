GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 5 кг
Количество секций - 4
Диаметр трубок секций - 29/26/23/20 мм
Диаметр центральной колонный - 29 мм
Максимальная высота штатива - 192.5 см
Длина монопода - 60-198 см
Длина в сложенном виде - 60 см
Материал секций - алюминиевый сплав
Штативная головка - жидкостная 2D видеоголовка, съемная
Длина съемной рукоятки - 350 мм
Вес штатива (с видеоголовкой) - 2.5кг
Вес комплекта в сумке - 3.1кг
Godox SB-UFW120 быстроскладной октобокс с сотами.
Быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 120 см с тканевыми сотами в комплекте. Байонет Bowens.