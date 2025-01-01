Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: более 10 шт

Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).

