Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя

Артикул: NVF-2338

Grifon TL-4 - патрон для установки на стойку или штатив.

Имеет четыре цоколя на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно. Имеется крепление под зонт. Подходит для видео-, фото- и телевизионной съемок.