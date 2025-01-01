images
images
images
Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя
Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя
Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя

Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя

Grifon
Артикул: NVF-2338

Grifon TL-4 - патрон для установки на стойку или штатив.

Имеет четыре цоколя на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно. Имеется крепление под зонт. Подходит для видео-, фото- и телевизионной съемок.

Описание

Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SSA-SB6060 софтбокс 60х60 см
Арт. FTR-679
Grifon SSA-SB6060 софтбокс 60х60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB6060 – квадробокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 см. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,7 кг.

1 960 ₽
В корзину
FST LSB-10 стойка наклонная журавль
Арт. NVF-2920
FST LSB-10 стойка наклонная журавль
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST LSB-10 алюминиевая комбинированная стойка-журавль, предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота – 300 см, минимальная – 132 см, длина журавля – 110-210 см, количество секций – 4. Максимальная нагрузка – 5 кг.

7 800 ₽
В корзину
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Арт. NVF-6386
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.

Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon 45W лампа энергосберегающая Е27/45Вт для комплектов и наборов
Арт. NVF-7142
Grifon 45W лампа энергосберегающая Е27/45Вт для комплектов и наборов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 45W – лампа энергосберегающая под патрон Е27, мощностью 45 Вт.

Лампа предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами. Например, подходит к Fotokvant FL-5 KIT, Fotokvant FL-13 KIT, Fotokvant FK-15 KIT и т.п.

690 ₽
В корзину

Видео

Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Селфи на закате
Селфи на закате
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера