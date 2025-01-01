Grifon TL-4 патрон для ламп на 4 цоколя

Grifon SSA-SB6060 – квадробокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 см. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,7 кг.
Grifon TL-4 - патрон для установки на стойку или штатив.
Имеет четыре цоколя на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно. Имеется крепление под зонт. Подходит для видео-, фото- и телевизионной съемок.
FST LSB-10 – алюминиевая комбинированная стойка-журавль, предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота – 300 см, минимальная – 132 см, длина журавля – 110-210 см, количество секций – 4. Максимальная нагрузка – 5 кг.
Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.
Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.
Grifon 45W – лампа энергосберегающая под патрон Е27, мощностью 45 Вт.
Лампа предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами. Например, подходит к Fotokvant FL-5 KIT, Fotokvant FL-13 KIT, Fotokvant FK-15 KIT и т.п.
