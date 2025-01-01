Grifon TL-5 патрон из пяти цоколей Е 27

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.
Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.
Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.
Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.
Grifon SBQ-9090 – предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.
Закрытая конфигурация жаропрочного софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Вес - 1,2 кг.
Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
Работай с цветом без бликов
Wansen