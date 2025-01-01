images
Grifon TL-5 патрон из пяти цоколей Е 27

Grifon
Артикул: NVF-1489

Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.

Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.

 

Описание

