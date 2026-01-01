Fotokvant R5-90120v2 светоотражатель 5 в 1 размером 91х122 см

Артикул: DAN-1695

Отражатель Fotokvant R5-90120v2 5 в 1 с пятью цветами (белый, черный, серебряный, полосатый серебряно-золотой и на просвет) размером 91х122 см.

Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер - размером 91х122 см.

Характеристики:
  • серебряный - для повышения контраста
  • полосатый серебряно-золотой - для придания теплого оттенка
  • черный - для блокировки нежелательно света
  • белый - дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) - для мягкого, бестеневого освещения

