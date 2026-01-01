Phottix 82594 Speed Ring for Hensel кольцо-адаптер для Hensel 144 мм

Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо-адаптер Phottix (82594) Speed Ring for Hensel для Hensel, диаметр - 144 мм.
Переходное кольцо-адаптер для установки софтбокса (октобокса, квадробокса, стрипбокса) на студийные осветители с байонетом Hensel. Внимание! Адаптер не совместим с софтбоксами Phottix Easy-Folder. Посадочный диаметр - 144 мм.
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Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
Радиосинхронизатор FST VC-604DC.
Комплект для радиосинхронизации (трансмиттер и ресивер). Система работает по четырем каналам на частоте 2,4 gH. Радиус действия - 100 м. Питание ресивера осуществляется от 2 батарей формата ААА (в комплект не входят).
Дополнительный приемник Fotokvant WT4-35R для радиосинхронизатора WT4-35.
Приемник работает от 2 батарей или аккумуляторов типа ААА. Имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м. Со вспышкой соединяется через штекер.
Соты для софтбокса размером 60х60 см Fotokvant GRID-6060.
Соты служат для ограничения светового потока. Позволяют более точно направить свет и избежать нежелательных боковых засветок. Они могут быть установлены на софтбоксы других производителей, на которых есть специальные бортики с липучкой. Размер сотовой ячейки 45x45 мм (ШхГ). Глубина 30 мм. Размер - 60х60 см.
Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.