Phottix 82594 Speed Ring for Hensel кольцо-адаптер для Hensel 144 мм

Арт. NVF-2852

Соты для софтбокса размером 60х60 см Fotokvant GRID-6060.

Соты служат для ограничения светового потока. Позволяют более точно направить свет и избежать нежелательных боковых засветок. Они могут быть установлены на софтбоксы других производителей, на которых есть специальные бортики с липучкой. Размер сотовой ячейки 45x45 мм (ШхГ). Глубина 30 мм. Размер - 60х60 см.



