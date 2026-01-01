Kupo Folding Base Mini Stand складная мини-стойка

- максимальная высота, см – 85
- минимальная высота, см – 54
- длина в сложенном виде, см – 48
- диаметр основания в разложенном виде, см – 60
- материал – алюминий
- цвет – черный
- вес, кг – 1,3
- максимальная нагрузка, кг – 3
Hensel Expert D 500 (8350SW) - студийный моноблок с WiFi модулем.
Профессиональный импульсный осветительный прибор мощностью 500 Дж., с регулировкой от 1-1/128 стопа. Пилотный свет - 300 Вт. Прибор имеет цифровое управление с шагом 1/10 ступени. Предназначен для фотографов-профессионалов с высокими требованиями.