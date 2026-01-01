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Kupo Folding Base Mini Stand складная мини-стойка

Kupo Folding Base Mini Stand складная мини-стойка

Kupo
Артикул: OLE-0692

Kupo Folding Base Mini Stand – небольшая легкая стойка для крепления фонового освещения весом не более 3 кг. Представляет собой комплект из основания в виде стойки-лягушки и центральной телескопической колонны максимальной высотой 85 см.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 85
  • минимальная высота, см – 54
  • длина в сложенном виде, см – 48
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 60
  • материал – алюминий
  • цвет – черный
  • вес, кг – 1,3
  • максимальная нагрузка, кг – 3

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