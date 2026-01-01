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Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см

Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см

Grifon
Артикул: DAN-5631

Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 85, диаметр - 85 см.

Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Байонет - Bowens. Диаметр - 85 см.

Описание

Софтбокс состоит из металлического каркаса с подпружиненными спицами и тканевого диффузора. Диффузор белого цвета крепится на каркасе застежками-липучками. Задний фрагмент диффузора имеет серебряное отражающее покрытие. Байонет - Bowens.

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