Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см

Арт. OLE-5578

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Мешок для песка, используемый как груз‑противовес в фото‑ и видеооборудовании: подходит для стабилизации перекладин, стоек, штативов и аналогичных конструкций. Габариты в разложенном состоянии — 50×25 см. Изделие выполнено из плотной ткани с защитной синтетической пропиткой. Внутри предусмотрены два кармана с застёжкой‑молнией. В комплект поставки включён карабин. Мешок рассчитан на заполнение песком массой до 11 кг.