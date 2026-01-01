Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см

Софтбокс состоит из металлического каркаса с подпружиненными спицами и тканевого диффузора. Диффузор белого цвета крепится на каркасе застежками-липучками. Задний фрагмент диффузора имеет серебряное отражающее покрытие. Байонет - Bowens.
Студийный тейп Fotokvant GP-5027 White gaffer tape белый.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - белый.