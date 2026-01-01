Godox AK-R21 проекционная насадка комплект

Описание

Проекционная насадка Godox AK-R21 (комплект)

Godox AK-R21 — это творческий световой инструмент, который превращает вашу вспышку в мини-проектор. Он предназначен для проецирования различных рисунков, текстур и изображений на объект съемки или фон, открывая безграничные возможности для креативной портретной, предметной, фэшн и рекламной фотографии. Насадка подходит для использования со студийными и накамерными вспышками Godox с круглой и прямоугольной головкой.

Как это работает

Насадка крепится на вспышку через адаптер. Световой импульс проходит через слайд с рисунком и проецируется через объектив на нужную поверхность. Регулируя расстояние до объекта и вращая объектив, можно управлять четкостью и размером изображения, добиваясь как резкой, так и размытой проекции.

Особенности и преимущества