Godox AK-R21 проекционная насадка комплект

Проекционная насадка Godox AK-R21 (комплект)
Godox AK-R21 — это творческий световой инструмент, который превращает вашу вспышку в мини-проектор. Он предназначен для проецирования различных рисунков, текстур и изображений на объект съемки или фон, открывая безграничные возможности для креативной портретной, предметной, фэшн и рекламной фотографии. Насадка подходит для использования со студийными и накамерными вспышками Godox с круглой и прямоугольной головкой.
Как это работает
Насадка крепится на вспышку через адаптер. Световой импульс проходит через слайд с рисунком и проецируется через объектив на нужную поверхность. Регулируя расстояние до объекта и вращая объектив, можно управлять четкостью и размером изображения, добиваясь как резкой, так и размытой проекции.
Особенности и преимущества
- Креативная свобода: Возможность использовать различные слайды (текстуры, узоры, тематические изображения) для создания уникальных эффектов.
- Гибкость фокусировки: Вращение объектива позволяет менять фокус, создавая разнообразные эффекты от четкого изображения до абстрактного пятна.
- Поворот на 360°: Насадка может вращаться внутри адаптера, что позволяет менять угол проекции в соответствии с замыслом.
- Установка на стойку: В нижней части адаптера предусмотрено резьбовое отверстие 1/4" для установки на стойку, что обеспечивает стабильность.
- Совместимость с дополнительными объективами: Вы можете приобрести объективы с другими фокусными расстояниями: Godox AK-R24 (50 мм) для широкого пучка и Godox AK-R23 (83 мм) для узконаправленного луча.
- Расширяемый набор слайдов: Дополнительные наборы слайдов Godox AK-S01, AK-S02, AK-S03, AK-S04, AK-S05, AK-S06 (по 10 штук) или полный набор AK-S (60 штук) позволят вам пополнить творческую библиотеку.