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-10 %
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект

Godox AK-R21 проекционная насадка комплект

Godox
Артикул: OLE-1970

Godox AK-R21 проекционная насадка для накамерной вспышки. Проекционная насадка предназначена для установки на компактные вспышки или осветители и используется для проецирования резких изображений и теней на фон или объект съемки с помощью слайдов. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Используется для создания спецэффектов в портретной, предметной, фэшн, рекламной и любых других видах жанровой съемки

Описание

Проекционная насадка Godox AK-R21 (комплект)

Godox AK-R21 — это творческий световой инструмент, который превращает вашу вспышку в мини-проектор. Он предназначен для проецирования различных рисунков, текстур и изображений на объект съемки или фон, открывая безграничные возможности для креативной портретной, предметной, фэшн и рекламной фотографии. Насадка подходит для использования со студийными и накамерными вспышками Godox с круглой и прямоугольной головкой.

Как это работает

Насадка крепится на вспышку через адаптер. Световой импульс проходит через слайд с рисунком и проецируется через объектив на нужную поверхность. Регулируя расстояние до объекта и вращая объектив, можно управлять четкостью и размером изображения, добиваясь как резкой, так и размытой проекции.

Особенности и преимущества

  • Креативная свобода: Возможность использовать различные слайды (текстуры, узоры, тематические изображения) для создания уникальных эффектов.
  • Гибкость фокусировки: Вращение объектива позволяет менять фокус, создавая разнообразные эффекты от четкого изображения до абстрактного пятна.
  • Поворот на 360°: Насадка может вращаться внутри адаптера, что позволяет менять угол проекции в соответствии с замыслом.
  • Установка на стойку: В нижней части адаптера предусмотрено резьбовое отверстие 1/4" для установки на стойку, что обеспечивает стабильность.
  • Совместимость с дополнительными объективами: Вы можете приобрести объективы с другими фокусными расстояниями: Godox AK-R24 (50 мм) для широкого пучка и Godox AK-R23 (83 мм) для узконаправленного луча.
  • Расширяемый набор слайдов: Дополнительные наборы слайдов Godox AK-S01, AK-S02, AK-S03, AK-S04, AK-S05, AK-S06 (по 10 штук) или полный набор AK-S (60 штук) позволят вам пополнить творческую библиотеку.

Комплектация

  • Проекционная насадка AK-R21 — основной модуль.
  • Объектив Godox AK-R27 с фокусным расстоянием 65 мм — создает средний угол распространения светового луча.
  • Адаптер Godox AK-R28 для круглой головки — позволяет устанавливать насадку на вспышки с круглой головкой (например, Godox V1, AD100Pro, AD200/AD200Pro с круглой головой H200R).
  • Держатель слайдов Godox AK-R26 — для быстрой установки и замены слайдов.
  • Демонстрационные слайды — 2 штуки для начала работы.
  • Чехол для хранения и транспортировки — 1 шт.

    Внимание: Для использования с прямоугольными головками (V860II/III, TT685II) требуется дополнительный адаптер Godox AK-R25 (приобретается отдельно). Батареи и вспышка в комплект не входят.

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