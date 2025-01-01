images
-20 %
Godox AK-S06 набор слайдов
Godox
Артикул: OLE-1966

Godox AK-S06 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с различными изображениями. Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

Описание

Характеристики:

  • Материал - полиэфир
  • Размер слайда 88 х 35 мм

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Арт. MTG-1121
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив. 

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.

71 200 ₽
В корзину
-20 %
Godox AK-S05 набор слайдов
Godox AK-S05 набор слайдов
Godox AK-S05 набор слайдов
Арт. OLE-1965
Godox AK-S05 набор слайдов
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Godox AK-S05 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с изображениями "Космос". Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

-20 %1 590 ₽
1 270 ₽
В корзину

Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Роберт Дуано
Роберт Дуано
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
