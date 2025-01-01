Godox AK-S06 набор слайдов

Арт. MTG-1121

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив.

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.