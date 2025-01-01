Артикул: OLE-1964

Godox AK-S04 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с различными изображениями "Окна" и "Космос". Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.