Держатель слайдов используется для установки проекционных слайдов Godox в проекционную насадку AK-R21.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox AK-R26 держатель слайдов
Держатель слайдов используется для установки проекционных слайдов Godox в проекционную насадку AK-R21.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект
Проекционная насадка предназначена для установки на компактные вспышки или осветители и используется для проецирования резких изображений и теней на фон или объект съемки с помощью слайдов. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Используется для создания спецэффектов в портретной, предметной, фэшн, рекламной и любых других видах жанровой съемки
Godox AK-R25 адаптер для прямоугольной головки
Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с прямоугольной головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.
Godox AK-R28 адаптер для круглой головки
Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с круглой головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.
Godox AK-S набор слайдов
Набор слайдов состоит из 6 комплектов по 10 слайдов в каждом с различными художественными изображениями (всего 60 слайдов). Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.
Wansen
Работай с цветом без бликов