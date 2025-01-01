Godox AK-R26 держатель слайдов

Арт. OLE-1951

до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Godox AK-R25 адаптер для прямоугольной головки

Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с прямоугольной головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.

