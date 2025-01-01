images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-20 %
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов
Godox AK-S01 набор слайдов

Godox AK-S01 набор слайдов

Godox
Артикул: OLE-1961

Godox AK-S01 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с изображение различных текстур. Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

Описание

Характеристики:

  • Материал - полиэфир
  • Размер слайда 88 х 35 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера