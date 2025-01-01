images
Godox AK-S02 набор слайдов
Godox
Артикул: OLE-1962

Godox AK-S02 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с изображениями "Хэллоуин". Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

Описание

Характеристики:

  • Материал - полиэфир
  • Размер слайда 88 х 35 мм

