Godox AK-S02 набор слайдов

Набор из 10 слайдов с изображениями "Хэллоуин". Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter