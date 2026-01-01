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-10 %
Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая

Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая

Falcon Eyes
Артикул: VBR-263

Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.

Описание

В комплект входят цветные фильтры и различные маски. Маски можно легко изготовить самостоятельно, крепятся они точно также как и заводские во встроенный держатель. Существует возможность кратковременного использования с галогеновыми осветителями. 
С помощью сменных переходников (приобретаются отдельно) насадку Falcon Eyes FEA-OST можно установить на студийное оборудование Hensel, Bowens, Multiblitz, Broncolor и другие.
Изначально установлен адаптер для Bowens.

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