Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая

Описание

В комплект входят цветные фильтры и различные маски. Маски можно легко изготовить самостоятельно, крепятся они точно также как и заводские во встроенный держатель. Существует возможность кратковременного использования с галогеновыми осветителями.

С помощью сменных переходников (приобретаются отдельно) насадку Falcon Eyes FEA-OST можно установить на студийное оборудование Hensel, Bowens, Multiblitz, Broncolor и другие.