Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая

Falcon Eyes SM-1200 – генератор снега (пены в виде снега).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.
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Falcon Eyes SM-1200 – генератор снега (пены в виде снега).
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