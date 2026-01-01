Fotokvant GMW-15-58 Gobo mask маска гобо 58 мм штрихи

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
-10 %
Арт. DAN-5725Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч
Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46.
Комплект модификаторов для создания световых рисунков. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр - 59 мм. В комплекте - 46 шт.