Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE алюминиевая быстросъемная площадка

Быстросъёмная площадка Manfrotto 200LT-PL для штативных головок RC2/Q2. Лёгкая, прочная, с резиновыми прокладками.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE – прямоугольная площадка для штативных головок RC2. Оснащена внешним винтом 1/4 дюйма и переходником с 1/4 на 3/8 дюйма (Manfrotto 148KN – одна штука). Данная модель продается взамен площадок Manfrotto 200Pl-14 и Manfrotto 200Pl-38.
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Быстросъёмная площадка Manfrotto 200LT-PL для штативных головок RC2/Q2. Лёгкая, прочная, с резиновыми прокладками.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Grifon HSH-A – переходник предназначен для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов. Изменяемый угол наклона до 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для горячего башмака накамерной фотовспышки. Имеется отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,2 кг.
Fotokvant FLH-22 – винт для крепления камеры 1/4" на быстросъемную площадку штатива или монопода. Винт изготовлен из нержавеющей стали. Длина вала примерно 10 мм, резьбы – 5 мм. Общая длина (в том числе базы), мм – 13. Диаметр головки, мм – 12. Вес, г – 5.
Fotokvant FLH-23 – винт для крепления камеры 1/4" с кольцом. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, мм – 17; длина резьбы, мм – 9. Применяется для крепления камеры к напоясному ремню, шнуру или рюкзаку. Комплектация – 1 шт.