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Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE алюминиевая быстросъемная площадка

Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE алюминиевая быстросъемная площадка

Manfrotto
Артикул: NVF-2588

Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE – прямоугольная площадка для штативных головок RC2. Оснащена внешним винтом 1/4 дюйма и переходником с 1/4 на 3/8 дюйма (Manfrotto 148KN – одна штука). Данная модель продается взамен площадок Manfrotto 200Pl-14 и Manfrotto 200Pl-38.

Описание

Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE алюминиевая быстросъемная площадка

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