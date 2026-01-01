Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавейки

Шаровая головка Fotokvant HB-08 Ballhead имеет резьбу 1/4 дюйма. Может быть установлена на резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Нагрузка - до 3 кг. Высота 70 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавеющей стали.
Используется для крепления камеры на штативную площадку (подходит для площадок manfrotto). Максимальная нагрузка – 5 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – нержавейка.
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Шаровая головка Fotokvant HB-08 Ballhead имеет резьбу 1/4 дюйма. Может быть установлена на резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Нагрузка - до 3 кг. Высота 70 мм.
Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.
Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).
Адаптер Fotokvant FLH-62 с резьбы 1/4 дюйма и креплением GoPro.
Переходник с крепления камер GoPro на монопод или штатив с резьбой 1/4 дюйма. Адаптер полезен при статической съемке экшн-камерой GoPro со штатива или монопода, когда снимать удобнее с фиксированного места и нужно лишь плавно поворачивать камеру вслед за объектом съемки. Переходник достаточно компактный, изготовлен из качественного и прочного пластика черного цвета.
Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.
Kupo KCP-636B Big Boom журавль 225-363 см нагрузка до 6 кг
Самый большой журавль в линейке Kupo. Четырехстороннее редукторное управление обеспечивает возможность установки осветительного оборудования в положениях для панорамирования, наклонов, поворотов. Благодаря телескопической системе выдвижения журавль легко и просто использовать в самых сложных условиях. Журавль устанавливается на стойку с помощью втулки для студийного пальца диаметром 28 мм. На конце балки журавля предусмотрена втулка 16 мм с фиксатором для крепления стандартного студийного пальца.
В комплекте сумка-противовес (без наполнителя), зажим для кабеля.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Fotokvant FLH-23 – винт для крепления камеры 1/4" с кольцом. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, мм – 17; длина резьбы, мм – 9. Применяется для крепления камеры к напоясному ремню, шнуру или рюкзаку. Комплектация – 1 шт.