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-10 %
Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавейки
Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавейки
Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавейки
Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавейки

Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавейки

Fotokvant
Артикул: DAN-8608

Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавеющей стали. 

Используется для крепления камеры на штативную площадку (подходит для площадок manfrotto). Максимальная нагрузка – 5 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – нержавейка.

Описание

Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавейки

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