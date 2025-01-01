Grifon URN-T 216 WB зонт белый на отражение диаметр 175 см

Арт. NVF-8340

Fotokvant Color Kit (8340) – комплект конверсионных фильтров для контроля над цветовой температурой различных по типу источников света, создании на базе совмещения цветовых температур множества эффектов, а также для имитации различных условий освещения. В комплекте основные цветные, конверсионные, диффузные и нейтрально-серые фильтры для решения большинства задач, возникающих при съемке в студии, в интерьере, на пленэре. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. Количество, шт. – 24. Цветов в наборе – 12.











