Grifon URN-T 216 WB зонт белый на отражение диаметр 175 см

Lumifor LLB-FT100Ws – импульсная лампа-вспышка. Предназначена для приборов LUMIFOR серии AMATO 100. Мощность, Дж – 100.
Grifon URN-T 216 WB – зонт-отражатель с двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу).
Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 1,1 кг.
Fotokvant Color Kit (8340) – комплект конверсионных фильтров для контроля над цветовой температурой различных по типу источников света, создании на базе совмещения цветовых температур множества эффектов, а также для имитации различных условий освещения. В комплекте основные цветные, конверсионные, диффузные и нейтрально-серые фильтры для решения большинства задач, возникающих при съемке в студии, в интерьере, на пленэре. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. Количество, шт. – 24. Цветов в наборе – 12.
Godox Gemini GS200II компактная студийная вспышка.
Мощность 200 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.
Стойка-треногадля фото-видеостудии GreenBean GBStand 219.
Компактная стойка-треногадля в сложенном виде - 65 см, имеет максимальную рабочую высоту 223 см и грузоподъемность до 3 кг.
