Benro SHD BLACK MIST ULCA WMC 82 мм светофильтр коррекционный

Изготовлен из оптически чистого стекла с использованием оптической технологии полировки HD. Алюминиевая права фильтра оснащена специальным антибликовым покрытием.

Фильтр диаметром 82 мм снижает яркость бликов при небольшом уменьшении общего контраста. За счет 15 слоев мультипросветления значительно снижает хроматическую абберацию. Используется в портретной съемки для разглаживания и смягчения мимических морщин либо иных дефектов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter