Benro SHD BLACK MIST ULCA WMC 82 мм светофильтр коррекционный
Фильтр диаметром 82 мм снижает яркость бликов при небольшом уменьшении общего контраста. За счет 15 слоев мультипросветления значительно снижает хроматическую абберацию. Используется в портретной съемки для разглаживания и смягчения мимических морщин либо иных дефектов.
Изготовлен из оптически чистого стекла с использованием оптической технологии полировки HD. Алюминиевая права фильтра оснащена специальным антибликовым покрытием.
Характеристики:
