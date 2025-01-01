images
Benro
Benro SHD BLACK MIST ULCA WMC 82 мм светофильтр коррекционный

Фильтр диаметром 82 мм снижает яркость бликов при небольшом уменьшении общего контраста. За счет 15 слоев мультипросветления значительно снижает хроматическую абберацию. Используется в портретной съемки для разглаживания и смягчения мимических морщин либо иных дефектов.

Описание

Изготовлен из оптически чистого стекла с использованием оптической технологии полировки HD. Алюминиевая права фильтра оснащена специальным антибликовым покрытием.

Характеристики:

  • Диаметр 82 мм
  • Тип фильтра коррекционный
  • Материал - оптическое стекло

Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Студийное освещение для составных снимков
