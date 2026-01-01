Fotokvant SR-420S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Hensel

Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
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Малая Семеновская 3с6
Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-420S-HE, диаметром 42 см c адаптером Hensel.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel.
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Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Grifon SB-60200 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens. Вес - 1,8 кг.
Falcon Eyes В-1012/H – мобильная система установки фона типа «ворота». Предназначена для устнановки рулонных фонов. Удобная в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке система используется для студийной съемки и фотографии на выезде.
Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Grifon US-84K – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.
Размер купола 84 см.
Fotokvant GRID-80120 - соты для софтбокса размером 80х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-80120BW.
Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.
Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.
Соты для софтрефлектора диаметром 42 см Fotokvant GRID42.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.