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Fotokvant SR-420S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Hensel
Fotokvant SR-420S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Hensel
Fotokvant SR-420S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Hensel

Fotokvant SR-420S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: DAN-2471

Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-420S-HE, диаметром 42 см c адаптером Hensel.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel.

Описание

Fotokvant SR-420S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Hensel

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