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Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см

Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см

Grifon
Артикул: FTR-1366

Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

Описание

Октобокс большого диаметра (140 см) подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов.

Благодаря своей особой форме, октобокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы в глазах модели или на глянцевой поверхности какого-либо предмета.

Серебряная внутренняя поверхность и два белых рассеивателя обеспечивают равномерный свет, поэтому октобокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 8 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

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