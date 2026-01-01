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Grifon SB-60200 стрипбокс 60x200 см
Grifon SB-60200 стрипбокс 60x200 см

Grifon SB-60200 стрипбокс 60x200 см

Grifon
Артикул: NVF-2945

Grifon SB-60200 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и светодиодных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens. Вес - 1,8 кг.

Описание

Стрипбокс Grifon SB-60200 (60×200 см, байонет Bowens)

Grifon SB-60200 — это профессиональный стрипбокс (вытянутый софтбокс) размером 60×200 см, предназначенный для создания мягкого, направленного света в виде узкой полосы. Он имитирует свет от высокого окна, что делает его идеальным инструментом для портретной, фэшн- и предметной съемки, где требуется подчеркнуть форму и текстуру объекта.

Основные характеристики

  • Тип: Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы).
  • Размер: 60 × 200 см.
  • Байонет: Bowens (совместим с широким спектром студийных вспышек и моноблоков).
  • Внутренняя поверхность: Серебристая для эффективного отражения света.
  • Вес: 1,8 кг.
  • Жаростойкость: Подходит для использования как с импульсным, так и с постоянным светом (включая галогенные лампы мощностью до 300 Вт).

Для чего используется

Стрипбокс Grifon SB-60200 является универсальным инструментом для решения множества задач:

  • Контурное и акцентное освещение: Создание мягких, «удлиненных» бликов, которые подчеркивают контуры и фактуру объектов.
  • Освещение в полный рост: Идеален для съемки моделей в полный рост, равномерно освещая их от головы до ног.
  • Создание световых полос: Используется для подсветки фона или создания графичных световых линий.
  • Предметная съемка: Отличный выбор для съемки высоких или длинных объектов (бутылки, вазы, ювелирные изделия), позволяя создать мягкие блики, повторяющие форму предмета.

Особенности конструкции

  • Внутренняя серебристая поверхность обеспечивает высокую светоотдачу, а два съемных диффузора (внутренний и внешний) позволяют контролировать мягкость света. Жаростойкие материалы делают стрипбокс безопасным для работы с мощными источниками света. Конструкция включает быстроразборный каркас на спицах и поставляется с чехлом для хранения и переноски.
  • Софтбокс устанавливается на приборы с байонетом Bowens, для установки на другие байонеты необходимы адаптеры (плашки) с диаметром 144 мм. Например, для приборов Profoto - Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм

Комплектация

  • Установочное кольцо с байонетом Bowens — 1 шт.
  • Спицы (4 шт.) — 1 комплект.
  • Внешний отражающий кожух — 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель — 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель — 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски — 1 шт.

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