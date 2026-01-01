Grifon SB-60200 стрипбокс 60x200 см

Описание

Стрипбокс Grifon SB-60200 (60×200 см, байонет Bowens)

Grifon SB-60200 — это профессиональный стрипбокс (вытянутый софтбокс) размером 60×200 см, предназначенный для создания мягкого, направленного света в виде узкой полосы. Он имитирует свет от высокого окна, что делает его идеальным инструментом для портретной, фэшн- и предметной съемки, где требуется подчеркнуть форму и текстуру объекта.

Основные характеристики

Тип: Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы).

Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы). Размер: 60 × 200 см.

60 × 200 см. Байонет: Bowens (совместим с широким спектром студийных вспышек и моноблоков).

Bowens (совместим с широким спектром студийных вспышек и моноблоков). Внутренняя поверхность: Серебристая для эффективного отражения света.

Серебристая для эффективного отражения света. Вес: 1,8 кг.

1,8 кг. Жаростойкость: Подходит для использования как с импульсным, так и с постоянным светом (включая галогенные лампы мощностью до 300 Вт).

Для чего используется

Стрипбокс Grifon SB-60200 является универсальным инструментом для решения множества задач:

Контурное и акцентное освещение: Создание мягких, «удлиненных» бликов, которые подчеркивают контуры и фактуру объектов.

Создание мягких, «удлиненных» бликов, которые подчеркивают контуры и фактуру объектов. Освещение в полный рост: Идеален для съемки моделей в полный рост, равномерно освещая их от головы до ног.

Идеален для съемки моделей в полный рост, равномерно освещая их от головы до ног. Создание световых полос: Используется для подсветки фона или создания графичных световых линий.

Используется для подсветки фона или создания графичных световых линий. Предметная съемка: Отличный выбор для съемки высоких или длинных объектов (бутылки, вазы, ювелирные изделия), позволяя создать мягкие блики, повторяющие форму предмета.

Особенности конструкции