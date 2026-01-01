Grifon SB-60200 стрипбокс 60x200 см

Стрипбокс Grifon SB-60200 (60×200 см, байонет Bowens)
Grifon SB-60200 — это профессиональный стрипбокс (вытянутый софтбокс) размером 60×200 см, предназначенный для создания мягкого, направленного света в виде узкой полосы. Он имитирует свет от высокого окна, что делает его идеальным инструментом для портретной, фэшн- и предметной съемки, где требуется подчеркнуть форму и текстуру объекта.
Основные характеристики
- Тип: Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы).
- Размер: 60 × 200 см.
- Байонет: Bowens (совместим с широким спектром студийных вспышек и моноблоков).
- Внутренняя поверхность: Серебристая для эффективного отражения света.
- Вес: 1,8 кг.
- Жаростойкость: Подходит для использования как с импульсным, так и с постоянным светом (включая галогенные лампы мощностью до 300 Вт).
Для чего используется
Стрипбокс Grifon SB-60200 является универсальным инструментом для решения множества задач:
- Контурное и акцентное освещение: Создание мягких, «удлиненных» бликов, которые подчеркивают контуры и фактуру объектов.
- Освещение в полный рост: Идеален для съемки моделей в полный рост, равномерно освещая их от головы до ног.
- Создание световых полос: Используется для подсветки фона или создания графичных световых линий.
- Предметная съемка: Отличный выбор для съемки высоких или длинных объектов (бутылки, вазы, ювелирные изделия), позволяя создать мягкие блики, повторяющие форму предмета.
Особенности конструкции
- Внутренняя серебристая поверхность обеспечивает высокую светоотдачу, а два съемных диффузора (внутренний и внешний) позволяют контролировать мягкость света. Жаростойкие материалы делают стрипбокс безопасным для работы с мощными источниками света. Конструкция включает быстроразборный каркас на спицах и поставляется с чехлом для хранения и переноски.
- Софтбокс устанавливается на приборы с байонетом Bowens, для установки на другие байонеты необходимы адаптеры (плашки) с диаметром 144 мм. Например, для приборов Profoto - Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм