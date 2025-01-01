Falcon Eyes В-1012/H система установки фона

Артикул: VBR-453

Falcon Eyes В-1012/H – мобильная система установки фона типа «ворота». Предназначена для устнановки рулонных фонов. Удобная в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке система используется для студийной съемки и фотографии на выезде.