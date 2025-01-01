Falcon Eyes В-1012/H система установки фона

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала.
Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes В-1012/H – мобильная система установки фона типа «ворота». Предназначена для устнановки рулонных фонов. Удобная в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке система используется для студийной съемки и фотографии на выезде.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала.
Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
FST GB36 – тканевый фотофон 3,0х6,0 м из хлопка серого цвета. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.
Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 32GB 533х (SDSDUNC-032G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
Wansen
Работай с цветом без бликов