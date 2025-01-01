Falcon Eyes В-1012/H система установки фона

images
Falcon Eyes В-1012/H – мобильная система установки фона типа «ворота». Предназначена для устнановки рулонных фонов. Удобная в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке система используется для студийной съемки и фотографии на выезде.

Характеристики:

  • высота 115-305 см
  • количество секций стойки - 3
  • ширина - 384 см
  • количество секций перекладины - 4
  • диаметры секций стойки - 25, 30, 35 см
  • материал - сталь
  • вес - 7,6 кг

Grifon B-109 фон тканевый 3х5 м зеленый
Grifon B-109 фон тканевый 3х5 м зеленый
Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала.

Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м серый
FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м серый
FST GB36 – тканевый фотофон 3,0х6,0 м из хлопка серого цвета. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.

SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 120 MB/s 32GB (SDSDUN4-032G-GN6IN) карта памяти
SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 120 MB/s 32GB (SDSDUN4-032G-GN6IN) карта памяти
SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 120 MB/s 32GB (SDSDUN4-032G-GN6IN) карта памяти
Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 32GB 533х (SDSDUNC-032G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

