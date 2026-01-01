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Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки

Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки

Godox
Артикул: DAN-7495

Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки — источник постоянного света круглой формы, который создает равномерное освещение объекта съемки. Имеет 39 встроенных световых эффектов и встроенный микрофон, который позволяет выдавать световой сигнал, синхронизированный с ритмом музыки. Портативный осветитель CL10 разработан в качестве видеосвета для веб-трансляций, записи стримов, различных роликов, мастер-классов и многого другого. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета (36 000 вариантов ), необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).

Описание

Светодиодный осветитель Godox CL10 (10 Вт) для видеосъемки

Godox CL10 — это компактный и портативный светодиодный осветитель круглой формы, предназначенный для создания профессионального освещения при видеосъемке, стриминге, веб-трансляциях и фотосъемке. Благодаря встроенному RGB-модулю и 39 световым спецэффектам он позволяет легко добавить творческие акценты в любой кадр.

Основные характеристики

  • Мощность: 10 Вт.
  • Питание: USB (5В/2А) — от ноутбука, Power Bank или сети через адаптер.
  • Цветовая модель: RGB + режимы CCT (настройка оттенка, насыщенности, яркости).
  • Угол светового луча: 120°.
  • Управление: ИК-пульт ДУ (в комплекте) или приложение Godox Light через Bluetooth.
  • Спецэффекты: 39 встроенных световых сценариев (свеча, молния, полицейский маячок, светомузыка, RGB-циклы, SOS и др.).
  • Крепление: Стандартный шпигот 5/8" для установки на студийную стойку или журавль.
  • Размеры: 192×192×65 мм.

Спецэффекты

Осветитель имеет следующие световые сценарии, которые могут настраиваться с пульта ДУ управления или при помощи мобильного телефона (в том числе при помощи горячих клавиш):

  • Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.
  • Вспышка – световая имитация импульсного света в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)
  • Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).
  • Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).
  • Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).
  • Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).
  • Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).
  • Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).
  • Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).
  • Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).
  • Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).
  • Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).
  • Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).
  • SOS — передача светового сигнала SOS.

Выбор режимов освещения можно сделать по беспроводной сети с прилагаемого ИК-пульта дистанционного управления или со смартфона по BlueTooth с помощью бесплатного приложения Godox Light.

Для чего используется

Осветитель Godox CL10 является универсальным инструментом для различных задач:

  • Стриминг и веб-трансляции: Создание мягкого, равномерного света для лица.
  • Видеосъемка: Использование как основного или заполняющего источника света для роликов, интервью и мастер-классов.
  • Креативная съемка: Применение цветного света (RGB) и спецэффектов (светомузыка, молния, свеча) для создания атмосферы.
  • Фотосъемка: В качестве портативного источника постоянного света для предметной или макросъемки.

Особенности и преимущества

  • Портативность: Питание от USB позволяет использовать осветитель в любом месте с Power Bank или ноутбуком.
  • Беспроводное управление: Два способа управления (пульт и приложение) обеспечивают гибкость и удобство.
  • 39 встроенных эффектов: Готовые сценарии для быстрого создания интересного освещения без настройки вручную.
  • Встроенный микрофон: Позволяет синхронизировать свет с музыкой (режим светомузыки).
  • Компактность: Небольшой размер и вес делают его удобным для транспортировки.

Комплектация

  • Осветитель Godox CL10 — 1 шт.
  • Съемное основание для установки на стойку — 1 шт.
  • Кабель USB Type-C — 1 шт.
  • Сетевой адаптер питания 5В — 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления RC-R10 — 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации — 1 шт.

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