Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки

Светодиодный осветитель Godox CL10 (10 Вт) для видеосъемки
Godox CL10 — это компактный и портативный светодиодный осветитель круглой формы, предназначенный для создания профессионального освещения при видеосъемке, стриминге, веб-трансляциях и фотосъемке. Благодаря встроенному RGB-модулю и 39 световым спецэффектам он позволяет легко добавить творческие акценты в любой кадр.
Основные характеристики
- Мощность: 10 Вт.
- Питание: USB (5В/2А) — от ноутбука, Power Bank или сети через адаптер.
- Цветовая модель: RGB + режимы CCT (настройка оттенка, насыщенности, яркости).
- Угол светового луча: 120°.
- Управление: ИК-пульт ДУ (в комплекте) или приложение Godox Light через Bluetooth.
- Спецэффекты: 39 встроенных световых сценариев (свеча, молния, полицейский маячок, светомузыка, RGB-циклы, SOS и др.).
- Крепление: Стандартный шпигот 5/8" для установки на студийную стойку или журавль.
- Размеры: 192×192×65 мм.
Спецэффекты
Осветитель имеет следующие световые сценарии, которые могут настраиваться с пульта ДУ управления или при помощи мобильного телефона (в том числе при помощи горячих клавиш):
- Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.
- Вспышка – световая имитация импульсного света в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)
- Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).
- Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).
- Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).
- Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).
- Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).
- Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).
- Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).
- Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).
- Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).
- Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).
- Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).
- SOS — передача светового сигнала SOS.
Выбор режимов освещения можно сделать по беспроводной сети с прилагаемого ИК-пульта дистанционного управления или со смартфона по BlueTooth с помощью бесплатного приложения Godox Light.
Для чего используется
Осветитель Godox CL10 является универсальным инструментом для различных задач:
- Стриминг и веб-трансляции: Создание мягкого, равномерного света для лица.
- Видеосъемка: Использование как основного или заполняющего источника света для роликов, интервью и мастер-классов.
- Креативная съемка: Применение цветного света (RGB) и спецэффектов (светомузыка, молния, свеча) для создания атмосферы.
- Фотосъемка: В качестве портативного источника постоянного света для предметной или макросъемки.
Особенности и преимущества
- Портативность: Питание от USB позволяет использовать осветитель в любом месте с Power Bank или ноутбуком.
- Беспроводное управление: Два способа управления (пульт и приложение) обеспечивают гибкость и удобство.
- 39 встроенных эффектов: Готовые сценарии для быстрого создания интересного освещения без настройки вручную.
- Встроенный микрофон: Позволяет синхронизировать свет с музыкой (режим светомузыки).
- Компактность: Небольшой размер и вес делают его удобным для транспортировки.