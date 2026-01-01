Godox CL10 светодиодный осветитель 10 Вт для видеосъемки

Описание

Светодиодный осветитель Godox CL10 (10 Вт) для видеосъемки

Godox CL10 — это компактный и портативный светодиодный осветитель круглой формы, предназначенный для создания профессионального освещения при видеосъемке, стриминге, веб-трансляциях и фотосъемке. Благодаря встроенному RGB-модулю и 39 световым спецэффектам он позволяет легко добавить творческие акценты в любой кадр.

Основные характеристики

Мощность: 10 Вт.

10 Вт. Питание: USB (5В/2А) — от ноутбука, Power Bank или сети через адаптер.

USB (5В/2А) — от ноутбука, Power Bank или сети через адаптер. Цветовая модель: RGB + режимы CCT (настройка оттенка, насыщенности, яркости).

RGB + режимы CCT (настройка оттенка, насыщенности, яркости). Угол светового луча: 120°.

120°. Управление: ИК-пульт ДУ (в комплекте) или приложение Godox Light через Bluetooth.

ИК-пульт ДУ (в комплекте) или приложение Godox Light через Bluetooth. Спецэффекты: 39 встроенных световых сценариев (свеча, молния, полицейский маячок, светомузыка, RGB-циклы, SOS и др.).

39 встроенных световых сценариев (свеча, молния, полицейский маячок, светомузыка, RGB-циклы, SOS и др.). Крепление: Стандартный шпигот 5/8" для установки на студийную стойку или журавль.

Стандартный шпигот 5/8" для установки на студийную стойку или журавль. Размеры: 192×192×65 мм.

Спецэффекты

Осветитель имеет следующие световые сценарии, которые могут настраиваться с пульта ДУ управления или при помощи мобильного телефона (в том числе при помощи горячих клавиш):

Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.

– три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью. Вспышка – световая имитация импульсного света в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)

– световая имитация импульсного света в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.) Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).

– имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах). Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).

– световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах). Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).

– имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах). Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).

– имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах). Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).

– мерцающий теплый свет (в трех вариантах). Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).

– мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах). Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).

– цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах). Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).

– имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах). Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).

– имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах). Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).

– имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах). Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).

– световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах). SOS — передача светового сигнала SOS.

Выбор режимов освещения можно сделать по беспроводной сети с прилагаемого ИК-пульта дистанционного управления или со смартфона по BlueTooth с помощью бесплатного приложения Godox Light.

Для чего используется

Осветитель Godox CL10 является универсальным инструментом для различных задач:

Стриминг и веб-трансляции: Создание мягкого, равномерного света для лица.

Создание мягкого, равномерного света для лица. Видеосъемка: Использование как основного или заполняющего источника света для роликов, интервью и мастер-классов.

Использование как основного или заполняющего источника света для роликов, интервью и мастер-классов. Креативная съемка: Применение цветного света (RGB) и спецэффектов (светомузыка, молния, свеча) для создания атмосферы.

Применение цветного света (RGB) и спецэффектов (светомузыка, молния, свеча) для создания атмосферы. Фотосъемка: В качестве портативного источника постоянного света для предметной или макросъемки.

Особенности и преимущества