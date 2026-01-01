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-8 %
Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1×1.4 м кумачовый
Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1×1.4 м кумачовый
Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1×1.4 м кумачовый
Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1×1.4 м кумачовый
Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1×1.4 м кумачовый

Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1×1.4 м кумачовый

Wansen
Артикул: DAN-9383

Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1x1.4 м кумачовый.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.

Описание

  • Цвет - красный
  • Размер - 100х140 см
  • Материал - шелк

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