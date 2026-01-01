Wansen BS-1014-841337 Ruby ​​Red шелковый фон 1×1.4 м кумачовый

- Цвет - красный
- Размер - 100х140 см
- Материал - шелк
Wansen BS-1014-841346 Cinnamon Powder шелковый фон 1x1.4 м пудрово-розовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen BS-1014-841337 Ruby Red шелковый фон 1x1.4 м кумачовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
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Wansen BS-1014-841346 Cinnamon Powder шелковый фон 1x1.4 м пудрово-розовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Falcon Eyes TL-60RGB осветитель светодиодный
Светодиодный осветитель с максимальной мощностью 18 Вт (регулировкой от 0 до 100%). Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом.
Фон бумажный Raylab 037 Sky Blue фон бумажный 2.72x11 м небесно-голубой.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Wansen BS-1014-841331 Pink шелковый фон 1x1.4 м барби.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-212 - гелевый фильтр красно-розового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый темно-серый. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро. Размер - 1,83х0,93 м. Художественный пластиковый фон размером 1,83х0,93 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.