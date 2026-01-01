Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов

Описание

Светодиодная лампа Grifon LED LFV-Q60W (105 диодов, цоколь E27)

Grifon LED LFV-Q60W — это легкий и компактный источник постоянного света, предназначенный для установки в стандартный патрон с цоколем E27. Лампа оснащена панелью из 105 сверхъярких светодиодов и обеспечивает мощность 60 Вт, что делает ее отличным выбором для студийной, предметной и портретной съемки, а также для бытового освещения.

Основные характеристики

Тип: Светодиодная лампа (LED).

Светодиодная лампа (LED). Цоколь: E27.

E27. Количество светодиодов: 105 шт.

105 шт. Мощность: 60 Вт.

60 Вт. Индекс цветопередачи (CRI): 82.

82. Освещенность: 5230 лк (0.5 м), 1800 лк (1 м), 717 лк (2 м).

5230 лк (0.5 м), 1800 лк (1 м), 717 лк (2 м). Система охлаждения: Встроенный вентилятор.

Для чего используется

Эта лампа является универсальным источником света для различных задач:

Студийная съемка: Как источник постоянного света для фото- и видеосъемки.

Как источник постоянного света для фото- и видеосъемки. Предметная фотография: Обеспечивает яркое и равномерное освещение.

Обеспечивает яркое и равномерное освещение. Портретная съемка: Может использоваться в качестве основного или заполняющего света.

Может использоваться в качестве основного или заполняющего света. Бытовое использование: Для освещения рабочих зон, мастерских или творческих пространств.

Особенности конструкции

Лампа имеет компактный дизайн и легко вкручивается в стандартный патрон E27. Благодаря встроенному вентилятору обеспечивается эффективное охлаждение, что продлевает срок службы светодиодов. Высокий индекс цветопередачи (CRI 82) гарантирует достоверную передачу цветов.