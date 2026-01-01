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Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов

Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов

Grifon
Артикул: NVF-9777

Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов. Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения.

Описание

Светодиодная лампа Grifon LED LFV-Q60W (105 диодов, цоколь E27)

Grifon LED LFV-Q60W — это легкий и компактный источник постоянного света, предназначенный для установки в стандартный патрон с цоколем E27. Лампа оснащена панелью из 105 сверхъярких светодиодов и обеспечивает мощность 60 Вт, что делает ее отличным выбором для студийной, предметной и портретной съемки, а также для бытового освещения.

Основные характеристики

  • Тип: Светодиодная лампа (LED).
  • Цоколь: E27.
  • Количество светодиодов: 105 шт.
  • Мощность: 60 Вт.
  • Индекс цветопередачи (CRI): 82.
  • Освещенность: 5230 лк (0.5 м), 1800 лк (1 м), 717 лк (2 м).
  • Система охлаждения: Встроенный вентилятор.

Для чего используется

Эта лампа является универсальным источником света для различных задач:

  • Студийная съемка: Как источник постоянного света для фото- и видеосъемки.
  • Предметная фотография: Обеспечивает яркое и равномерное освещение.
  • Портретная съемка: Может использоваться в качестве основного или заполняющего света.
  • Бытовое использование: Для освещения рабочих зон, мастерских или творческих пространств.

Особенности конструкции

Лампа имеет компактный дизайн и легко вкручивается в стандартный патрон E27. Благодаря встроенному вентилятору обеспечивается эффективное охлаждение, что продлевает срок службы светодиодов. Высокий индекс цветопередачи (CRI 82) гарантирует достоверную передачу цветов.

Комплектация

  • Светодиодная лампа Grifon LED LFV-Q60W — 1 шт.

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