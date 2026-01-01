Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов

Светодиодная лампа Grifon LED LFV-Q60W (105 диодов, цоколь E27)
Grifon LED LFV-Q60W — это легкий и компактный источник постоянного света, предназначенный для установки в стандартный патрон с цоколем E27. Лампа оснащена панелью из 105 сверхъярких светодиодов и обеспечивает мощность 60 Вт, что делает ее отличным выбором для студийной, предметной и портретной съемки, а также для бытового освещения.
Основные характеристики
- Тип: Светодиодная лампа (LED).
- Цоколь: E27.
- Количество светодиодов: 105 шт.
- Мощность: 60 Вт.
- Индекс цветопередачи (CRI): 82.
- Освещенность: 5230 лк (0.5 м), 1800 лк (1 м), 717 лк (2 м).
- Система охлаждения: Встроенный вентилятор.
Для чего используется
Эта лампа является универсальным источником света для различных задач:
- Студийная съемка: Как источник постоянного света для фото- и видеосъемки.
- Предметная фотография: Обеспечивает яркое и равномерное освещение.
- Портретная съемка: Может использоваться в качестве основного или заполняющего света.
- Бытовое использование: Для освещения рабочих зон, мастерских или творческих пространств.
Особенности конструкции
Лампа имеет компактный дизайн и легко вкручивается в стандартный патрон E27. Благодаря встроенному вентилятору обеспечивается эффективное охлаждение, что продлевает срок службы светодиодов. Высокий индекс цветопередачи (CRI 82) гарантирует достоверную передачу цветов.