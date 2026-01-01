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Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей
Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей
Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей
Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей
Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей
Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей
Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей

Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей

Amaran
Артикул: MTG-0515

Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей. Комплект осветителей имеет автономное питание и дистанционное управление, а форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями. Помимо 9 классических спецэффектов освещения, а новинке предусмотрено 7 адресных RGB FX режима. Впечатляющая способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе даст огромный просто для творчества.

Описание

Встроенная батарея на 38.5 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и более 11 часов на минимальной. Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.

Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.

Характеристики:

  • Вид осветителя: жезл
  • Особенности конструкции: встроенный дисплей
  • Мощность (макс): 16 Вт
  • Цветовая температура: 2700 — 10000
  • RGB режим: Да
  • Световой поток: 721 лм
  • TLCI: 98
  • CRI: 95
  • CQS: 96
  • SSI: 75
  • SSI (Tungsten): 85
  • Угол светового потока : 180 °
  • FX режимы: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color
  • Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
  • Вход: 5-20 В
  • Дополнительные функции: управление через приложение, DMX синхронизация
  • Ёмкость аккумулятора: 2600 мАч
  • Напряжение: 14.8 В
  • Энергия аккумулятора: 38.5 Втч
  • Время работы: 668 мин
  • Время зарядки: 170 мин
  • Имеет крепление: 3/8"
  • Габариты: 42 × 42 × 600 мм
  • Вес без упаковки: 705 г
  • Материал: АБС пластик
  • Защита: IP20

Комплектация

  • осветитель (2шт)
  • сетевой адаптер Type-C 45W (2шт)
  • адаптер Type-C - DMX (2шт)
  • крепление 3/8" (2шт)
  • магнитная рама Е12 (4шт)
  • тренога (2шт)
  • чехол

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