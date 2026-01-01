Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей

Встроенная батарея на 38.5 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и более 11 часов на минимальной. Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.
Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.
Характеристики:
- Вид осветителя: жезл
- Особенности конструкции: встроенный дисплей
- Мощность (макс): 16 Вт
- Цветовая температура: 2700 — 10000
- RGB режим: Да
- Световой поток: 721 лм
- TLCI: 98
- CRI: 95
- CQS: 96
- SSI: 75
- SSI (Tungsten): 85
- Угол светового потока : 180 °
- FX режимы: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color
- Fade, Pixel Fire
- Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
- Вход: 5-20 В
- Дополнительные функции: управление через приложение, DMX синхронизация
- Ёмкость аккумулятора: 2600 мАч
- Напряжение: 14.8 В
- Энергия аккумулятора: 38.5 Втч
- Время работы: 668 мин
- Время зарядки: 170 мин
- Имеет крепление: 3/8"
- Габариты: 42 × 42 × 600 мм
- Вес без упаковки: 705 г
- Материал: АБС пластик
- Защита: IP20