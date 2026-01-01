Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м

Fotokvant GP-5050 Black – профессиональный студийный тейп 50 мм × 50 м
Fotokvant GP-5050 Black (артикул NVF-8158) – это профессиональный студийный тейп (гафферная лента) чёрного цвета на тканевой основе. Ширина 50 мм, длина 50 метров – оптимальный формат для использования на съёмочных площадках, в фотостудиях, на сценах и в телевизионных студиях.
Тейп обладает высокой прочностью, устойчив к влаге и механическим воздействиям. Матовое покрытие не создаёт бликов и не привлекает внимание в кадре. Лента легко рвётся руками, не оставляет следов на поверхностях после снятия, что делает её незаменимым инструментом для временного крепления оборудования, кабелей, фонов и маркировки объектов.
Назначение и применение
- Крепление кабелей: надёжная фиксация проводов на полу, стенах, стойках.
- Фиксация фонов: крепление бумажных и тканевых фонов к стойкам.
- Маркировка оборудования: разметка мест расположения оборудования и аксессуаров.
- Временный ремонт: оперативное решение мелких проблем на съёмочной площадке.
Ключевые особенности
- Ширина 50 мм: универсальный размер для большинства задач.
- Длина 50 м: достаточный запас для длительного использования.
- Тканевая основа: высокая прочность на разрыв.
- Матовое покрытие: не создаёт бликов, незаметна в кадре.
- Не оставляет следов: легко снимается без повреждения поверхностей.
- Устойчивость к влаге: сохраняет свойства в условиях повышенной влажности.
- Лёгкий отрыв рукой: не требует ножниц.
Технические характеристики
- Тип: студийный тейп (гафферная лента)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: GP-5050 Black
- Ширина: 50 мм
- Длина: 50 м
- Цвет: чёрный (матовый)
- Основа: тканевая
- Применение: крепление, маркировка, временный ремонт
Как использовать тейп
- Подготовка поверхности: убедитесь, что поверхность чистая и сухая.
- Отрезка: оторвите нужную длину ленты рукой – тканевая основа легко рвётся.
- Крепление: прижмите ленту к поверхности, разглаживая для лучшего сцепления.
- Снятие: аккуратно отклейте ленту – она не оставляет следов.
Преимущества использования
- Надёжность: прочная фиксация в любых условиях.
- Чистота: не оставляет следов клея после снятия.
- Универсальность: подходит для множества задач в студии и на выезде.
- Экономичность: большая длина рулона обеспечивает длительное использование.
Совместимость с аксессуарами
- Оборудование: фиксация кабелей, фонов, осветительных приборов, гелевых фильтров и прочее
- Поверхности: подходит для большинства материалов (металл, пластик, дерево, ткань).