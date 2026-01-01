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Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м

Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м

Fotokvant
Артикул: DAN-9295

Студийный тейп Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape черный - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - черный.

Описание

Fotokvant GP-5050 Black – профессиональный студийный тейп 50 мм × 50 м

Fotokvant GP-5050 Black (артикул NVF-8158) – это профессиональный студийный тейп (гафферная лента) чёрного цвета на тканевой основе. Ширина 50 мм, длина 50 метров – оптимальный формат для использования на съёмочных площадках, в фотостудиях, на сценах и в телевизионных студиях.

Тейп обладает высокой прочностью, устойчив к влаге и механическим воздействиям. Матовое покрытие не создаёт бликов и не привлекает внимание в кадре. Лента легко рвётся руками, не оставляет следов на поверхностях после снятия, что делает её незаменимым инструментом для временного крепления оборудования, кабелей, фонов и маркировки объектов.

Назначение и применение

  • Крепление кабелей: надёжная фиксация проводов на полу, стенах, стойках.
  • Фиксация фонов: крепление бумажных и тканевых фонов к стойкам.
  • Маркировка оборудования: разметка мест расположения оборудования и аксессуаров.
  • Временный ремонт: оперативное решение мелких проблем на съёмочной площадке.

Ключевые особенности

  • Ширина 50 мм: универсальный размер для большинства задач.
  • Длина 50 м: достаточный запас для длительного использования.
  • Тканевая основа: высокая прочность на разрыв.
  • Матовое покрытие: не создаёт бликов, незаметна в кадре.
  • Не оставляет следов: легко снимается без повреждения поверхностей.
  • Устойчивость к влаге: сохраняет свойства в условиях повышенной влажности.
  • Лёгкий отрыв рукой: не требует ножниц.

Технические характеристики

  • Тип: студийный тейп (гафферная лента)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: GP-5050 Black
  • Ширина: 50 мм
  • Длина: 50 м
  • Цвет: чёрный (матовый)
  • Основа: тканевая
  • Применение: крепление, маркировка, временный ремонт

Как использовать тейп

  1. Подготовка поверхности: убедитесь, что поверхность чистая и сухая.
  2. Отрезка: оторвите нужную длину ленты рукой – тканевая основа легко рвётся.
  3. Крепление: прижмите ленту к поверхности, разглаживая для лучшего сцепления.
  4. Снятие: аккуратно отклейте ленту – она не оставляет следов.

Преимущества использования

  • Надёжность: прочная фиксация в любых условиях.
  • Чистота: не оставляет следов клея после снятия.
  • Универсальность: подходит для множества задач в студии и на выезде.
  • Экономичность: большая длина рулона обеспечивает длительное использование.

Совместимость с аксессуарами

  • Оборудование: фиксация кабелей, фонов, осветительных приборов, гелевых фильтров и прочее
  • Поверхности: подходит для большинства материалов (металл, пластик, дерево, ткань).

Комплектация

В стандартную поставку входит рулон студийного тейпа Fotokvant GP-5050 Black.

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