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Raylab D3037 система установки фона 3×3,7 м
Raylab D3037 система установки фона 3×3,7 м
Raylab D3037 система установки фона 3×3,7 м
Raylab D3037 система установки фона 3×3,7 м

Raylab D3037 система установки фона 3×3,7 м

Raylab
Артикул: DAN-7669

Raylab D3037 система установки фона 3x3,7 м.

Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Максимальная высота 3м. Длина перекладины в сборе - 3,7м

Описание

Характеристики: 
  • Амортизация - воздушная
  • Высота максимальная - 300 см
  • Материал - алюминий \ сталь
  • Максимальная нагрузка - 7 кг
  • Основной цвет - черный
  • Размер в упаковке, ДxШxВ - 110х18х17 см
  • Вес в упаковке - 4,5 кг
  • Минимальная высота - 130 см
  • Длина в сложенном виде - 110 см
  • Вес - 4,1 кг
  • Количество фонов - 1
  • Количество секций - 3
  • Диаметр секций - 33-29-25 мм
  • Длина перекладины - 374 см
  • Диаметр перекладины - 28 мм

Комплектация

Комплектация - стойка - 2 шт., перекладина - 1 шт., сумка - 1 шт.

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