Raylab D3037 система установки фона 3×3,7 м

Артикул: DAN-7669

Raylab D3037 система установки фона 3x3,7 м.

Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Максимальная высота 3м. Длина перекладины в сборе - 3,7м