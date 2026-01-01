Raylab D3037 система установки фона 3×3,7 м

- Амортизация - воздушная
- Высота максимальная - 300 см
- Материал - алюминий \ сталь
- Максимальная нагрузка - 7 кг
- Основной цвет - черный
- Размер в упаковке, ДxШxВ - 110х18х17 см
- Вес в упаковке - 4,5 кг
- Минимальная высота - 130 см
- Длина в сложенном виде - 110 см
- Вес - 4,1 кг
- Количество фонов - 1
- Количество секций - 3
- Диаметр секций - 33-29-25 мм
- Длина перекладины - 374 см
- Диаметр перекладины - 28 мм
Моторизованная тележка с беспроводным управлением предназначена для DSLR-камер и видеокамер весом до 5 кг. Питание от сети, либо аккумулятор Sony NPF. Пульт ДУ и шаровая головка в комплекте.