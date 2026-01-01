Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта

Универсальный зажим для фотозонта подходит для любой стойки Falcon Eyes, предназначен для установки фотозонта и, благодаря наличию адаптеров, позволяет использовать практически любое студийное осветительное оборудование.
Входящие в комплект переходники 4F8F (1/4" внутр. - 3/8" внутр.) и 4M8M (1/4" наруж. - 3/8" наруж.) позволят установить зажим на любую опору, а также могут быть скомбинированы между собой для получения монтажного пальца диаметром 5/8" (16 мм).
Благодаря использованию подпружиненного зубчатого шарнирного соединения, зажим всегда будет оставаться надежно заблокированным. Рукоятка работает по принципу накидного гаечного ключа.
Ближайшие аналоги:
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- https://photogora.ru/cameraflash/holder_flash/fotokvant-nvf-9279-kronshteyn-perekhodnik-s-derzhatelem-dlya-zonta/
- https://photogora.ru/holder/flash_holder/phottix-varos-pro-m-87199/