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Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта
Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта

Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1258

Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.

Описание

Универсальный зажим для фотозонта подходит для любой стойки Falcon Eyes, предназначен для установки фотозонта и, благодаря наличию адаптеров, позволяет использовать практически любое студийное осветительное оборудование. 

Входящие в комплект переходники 4F8F (1/4" внутр. - 3/8" внутр.) и 4M8M (1/4" наруж. - 3/8" наруж.) позволят установить зажим на любую опору, а также могут быть скомбинированы между собой для получения монтажного пальца диаметром 5/8" (16 мм). 

Благодаря использованию подпружиненного зубчатого шарнирного соединения, зажим всегда будет оставаться надежно заблокированным. Рукоятка работает по принципу накидного гаечного ключа.

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