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Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования
Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования
Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования
Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования
Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования
Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования
Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования
Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования

Falcon Eyes BloggerKit 20 mic комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7774

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes BloggerKit 20 mic.

Комплек на базе кольцевого светодиодного осветителя с регулируемой яркостью и цветовой температурой 3200-5500 К, коофициент CRI≥ 94, мощность - 20 Вт. В комплект также входят складной штатив с шаровой головой, держатель смартфона, петличный микрофон с ветрозащитной насадкой и переходником TRS jack 6,5 мм.

Описание

Комплект для видеосъемки призван помочь быстро организовать видеозапись или трансляцию с помощью камеры смартфона. Он станет незаменимым помощником во время фото или видеосъемок, записи обзоров, стримингов, проведения мастер-классов.

Кольцевой светодиодный осветитель диаметром 30,5 см со 160 светодиодами выдает мягкий равномерный световой поток суммарной мощностью до 20 Вт. Имеет 10 ступеней регулировки яркости и три режима цветовой температуры («холодный» белый, «теплый» белый и «смешанный» свет). При изготовлении осветителя была применена технология Flicker-Free потому его свечение лишено мерцания на любой ступени яркости. Регулируемая цветовая температура также поможет подстроиться под естественные или искусственные источники освещения. Индекс цветопередачи остается при этом неизменно высоким - CRI≥ 94, обеспечивая естественные цвета снимаемого материала.

Осветитель питается через USB - 5В 2А при помощи сетевого зарядного устройства (приобретается отдельно), от внешнего аккумулятора, ноутбука или ПК.

Компактный алюминиевый штатив с максимальной рабочей высотой 120 см в сложенном виде имеет длину всего 33 см, а его вес составляет всего 550 г. Для регулировки положения и наклона осветителя в комплекте, предусмотрена металлическая шаровая голова, которая крепится на штатив при помощи резьбы 1/4".

Держатель смартфона предназначен для удерживания мобильных устройств шириной от 53 до 90 мм. Гибкая штанга держателя с шаровой головой позволит установить смартфон вертикально, горизонтально или зафиксировать под любым углом в любой плоскости.

В комплект входит также петличный конденсаторный микрофон с частотным диапазоном 20-160000 Гц, соотношением сигнал/шум ≥55 дБ и кардиоидной направленностью. Однонаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других живых выступлений с одним выступающим. Кабель микрофона длиной 6 метров со штекером TTRS 3,5 мм на конце позволяет пользователю свободно перемещаться и значительно удаляться от камеры, сохраняя при этом отличное качество звука. Микрофон может незаметно крепиться к одежде при помощи комплектной металлической клипсы. Поролоновая ветрозащита снижает нежелательный посторонний шум ветра, шуршания одежды и т.д.

Микрофон питается непосредственно от смартфона во время записи видео на камеру мобильного устройства. При записи на фотокамеру, микрофон должен питаться от батареи LR44 (в комплект не входит). Переключение режима питания осуществляется специальной кнопкой, расположенной на корпусе микрофона.


Комплектация

  • Кольцевой светодиодный осветитель.
  • Штатив складной.
  • Шаровая голова.
  • Держатель смартфона.
  • Микрофон петличный.

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