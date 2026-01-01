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Хит
Phottix (98267) настольный держатель для телефона
Phottix (98267) настольный держатель для телефона
Phottix (98267) настольный держатель для телефона
Phottix (98267) настольный держатель для телефона
Phottix (98267) настольный держатель для телефона
Phottix (98267) настольный держатель для телефона

Phottix (98267) настольный держатель для телефона

Phottix
Артикул: DAN-4631

Настольный держатель Phottix (98267) для телефона.

Мини штатив с присосками для установки смартфона или компактного осветителя (такого как Phottix M180) на столе. Штатив имеет гибкую ногу и по пять присосок для крепления смартфона и самого штатива к полированой поверхности стола. 

Описание

Характеристики:

  • размер - 7х5,5х12 см
  • вес - 48 г

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