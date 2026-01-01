Phottix (98267) настольный держатель для телефона

Характеристики:
- размер - 7х5,5х12 см
- вес - 48 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Настольный держатель Phottix (98267) для телефона.
Мини штатив с присосками для установки смартфона или компактного осветителя (такого как Phottix M180) на столе. Штатив имеет гибкую ногу и по пять присосок для крепления смартфона и самого штатива к полированой поверхности стола.
Характеристики:
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