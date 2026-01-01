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Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором

Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором

Phottix
Артикул: DAN-4630

Светодиодная панель Phottix (81417) M180 LED с аккумулятором.

Панель на 180 светодиодов, размером 15х8х0,98 см и весом всего 180 грамм. Цветовая температура 3200 - 5600 К, индекс цветопередачи CRI - 96+. Максимальная яркость - 1600 люкс на 0,5 м.

Описание

Небольшая светодиодная панель незаменима для дополнительной подсветки при съемке фото, видео или прямых трансляций. Кроме своей основной функции панель может служить, как повербанк. Встроенный аккумулятор емкостью 4040 мАч позволит зарядить севший смартфон или другое оборудование.

Цветовая температура и яркость регулируются кнопками + и - на боковой поверхности панели. На нижней поверхности имеется крепежное отверстие со стандартной резьбой 1/4" и разъемы Micro-USB, USB Type-C, Mini-USB.

В комплекте поставки имеется переходник холодный башмак при помощи которого панель может быть установлена в соответствующий разъем камеры.

Характеристики:

  • индекс цветопередачи (cri) - >96+
  • цветовая температура - 3200 - 5600 К
  • максимальная яркость - 1600 люкс на 0,5 м
  • встроенная батарея - 3,85 В 4040 мАч
  • время работы батареи (при максимальной мощности и 5600 К) - 90 мин
  • время зарядки аккумулятора - около 4 часов (5в 2а)
  • зарядка/внешний источник питания - 5v 2a Micro USB/USB-C
  • размер - 15х8х0,98 см
  • вес - 180 г


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