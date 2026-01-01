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Color FE-480 кольцевая светодиодная лампа черная
Color FE-480 кольцевая светодиодная лампа черная

Color FE-480 кольцевая светодиодная лампа черная

Color
Артикул: DAN-2792

Кольцевая светодиодная лампа Color FE-480 черная.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, диаметром 18 дюймов.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Модель имеет возможность дистанционного управления.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 40 см

Комплектация

  • Световое кольцо.
  • Кабель подключения.

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