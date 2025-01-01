Falcon Eyes SP-4F8F переходник для студийных осветителей 16 мм с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма

Falcon Eyes SP-4F8M – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 1/4", а также может использоваться для других целей.
Гайка – 1/4", винт – 3/8".
Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.
Avenger F809 Right Angle Baby Plate – специальная стальная пластина со сварной площадью 5/8". Крюк-держатель согнут на 90 град., что отводит укрепленное оборудование от стены на 6 дюймов. Для крепления предусмотрено 8 анкерных отверстий под шурупы или гвозди.
Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет наружную резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой. Изготовлен из латуни.
Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver - адаптер для крепления оборудования.
Адаптер Вaby stud, загнутый под углом 90 градусов. Изготовлен из стали. Цвет - серебро.
Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot - винт-переходник 1/4" на 1/4".
Штифт-переходник с внешней стандартной наружной резьбой 1/4" с обеих сторон.
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.
