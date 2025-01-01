Falcon Eyes SP-4F8F переходник для студийных осветителей 16 мм с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма

Арт. NVF-9514

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".

Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет наружную резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой. Изготовлен из латуни.