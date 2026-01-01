Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см

Основные характеристики
- Длина трубы: 2,1 м.
- Внутренний диаметр: 51 мм.
- Внешний диаметр: 55 мм.
- Материал: картон
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона.
Длина 210 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм
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Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет вишневый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.