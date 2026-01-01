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-7 %
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см

Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см

Fotokvant
Артикул: NVF-635

Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона.
Длина 210 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм

Описание

Основные характеристики

  • Длина трубы: 2,1 м.
  • Внутренний диаметр: 51 мм.
  • Внешний диаметр: 55 мм.
  • Материал: картон

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