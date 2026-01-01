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YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов
YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов
YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов
YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов
YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов
YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов

YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов

Yongnuo
Артикул: NVF-7905

YongNuo YN608 LED – осветитель кольцевой на 608 светодиодов с постоянной температурой 5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750) либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, также как и блок питания приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и цветовую температуру свечения, узнавать остаточную емкость заряда батарей.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициэнтом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

В комплекте имеется полая рукоятка, которая используется для удерживания светильника в руках или для насаживания его на студийную стойку.

Характеристики:

  • источник освещения – 608 LED светодиодов
  • элементы питания – NP-F750 серии литийионные батареи
  • внешнее питание – источник постоянного напряжения DC 8V 5A
  • управление ДУ – до 15 м
  • цветовая температура – 5500K
  • выходная мощность – 36,5W
  • яркость – 4712 LM
  • угол освещения, град. – 55
  • вес, г – 1795
  • размер, мм – 525х525х60

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