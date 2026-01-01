YongNuo YN608 LED осветитель кольцевой 608 светодиодов

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.
Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750) либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, также как и блок питания приобретаются отдельно.
Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и цветовую температуру свечения, узнавать остаточную емкость заряда батарей.
Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициэнтом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).
В комплекте имеется полая рукоятка, которая используется для удерживания светильника в руках или для насаживания его на студийную стойку.
Характеристики:
- источник освещения – 608 LED светодиодов
- элементы питания – NP-F750 серии литийионные батареи
- внешнее питание – источник постоянного напряжения DC 8V 5A
- управление ДУ – до 15 м
- цветовая температура – 5500K
- выходная мощность – 36,5W
- яркость – 4712 LM
- угол освещения, град. – 55
- вес, г – 1795
- размер, мм – 525х525х60