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Grifon DF-700 диффузор тканевый 70 см
Grifon DF-700 диффузор тканевый 70 см
Grifon DF-700 диффузор тканевый 70 см
Grifon DF-700 диффузор тканевый 70 см

Grifon DF-700 диффузор тканевый 70 см

Grifon
Артикул: NVF-3043

Grifon DF-700 – рассеиватель тканевый для софтрефлектора Grifon RF-700s диаметром 70 см. Дает мягкий, рассеянный свет округлой формы. Идеально подходит для портретной и коммерческой фотографии.

Описание

Grifon DF-700 диффузор тканевый 70 см

Комплектация

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