Grifon RF-700s рефлектор серебряный 70 см под байонет Bowens

Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
Grifon RF-700s – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.
Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см.
