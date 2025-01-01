images
Grifon RF-700s рефлектор серебряный 70 см под байонет Bowens

Grifon RF-700s рефлектор серебряный 70 см под байонет Bowens

Grifon
Артикул: NVF-2938

Grifon RF-700s – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.

Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см.

Описание

Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора. 

Для переноски и хранения портретной тарелки, можно отдельно приобрести сумку для софтрефлектора https://photogora.ru/kofr/studio_bag/fotokvant-bbd-70-sumka-dlya-softreflekto/

