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FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель
FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель
FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель
FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель
FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель
FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель

FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель

FST
Артикул: DAN-5381

Кольцевой светодиодный осветитель FST RL-48RGB.

Кольцевой осветитель с цветовой температурой 3200-5500 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях для съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки. Количество светодиодов - 432 + RGB - 108. Мощность - 60 W. Индекс цветопередачи CRI - 95+. 

Описание

Режим RGB позволяет регулировать Тон (Hue) и Насыщенность ( Saturation) для получения практически любого цвета освещения. Дополнительный режим "Спецэффекты" имитируют различные типы освещения, такие как "Папарацци", "Молния", "Неисправная лампочка" и т.п.

В светильнике использованы новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5 W и RGB - диоды 1,5 W с минимальной теплоотдачей. В лампе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов типа Sony NP-F, что позволяет использовать прибор как в студии, так и на выезде.

Для установки дополнительного оборудования в лампе предусмотрены 5 разъемов типа горячий башмак, а также два резьбовых монтажных соединения 1/4". Есть USB-порт для подзарядки мобильного устройства.

Характеристики:

  • световой поток - 4800 лм
  • диаметр лампы - 48 cм
  • цветовая температура - 3200-5600 К 
  • диапазон яркости - 10-100 %
  • мощность - 60 Вт
  • индекс цветопередачи CRI - 95+
  • количество светодиодов - 432 + RGB -108 
  • размер - 487х435х47мм

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