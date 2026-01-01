FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель

Режим RGB позволяет регулировать Тон (Hue) и Насыщенность ( Saturation) для получения практически любого цвета освещения. Дополнительный режим "Спецэффекты" имитируют различные типы освещения, такие как "Папарацци", "Молния", "Неисправная лампочка" и т.п.
В светильнике использованы новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5 W и RGB - диоды 1,5 W с минимальной теплоотдачей. В лампе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов типа Sony NP-F, что позволяет использовать прибор как в студии, так и на выезде.
Для установки дополнительного оборудования в лампе предусмотрены 5 разъемов типа горячий башмак, а также два резьбовых монтажных соединения 1/4". Есть USB-порт для подзарядки мобильного устройства.
Характеристики:
- световой поток - 4800 лм
- диаметр лампы - 48 cм
- цветовая температура - 3200-5600 К
- диапазон яркости - 10-100 %
- мощность - 60 Вт
- индекс цветопередачи CRI - 95+
- количество светодиодов - 432 + RGB -108
- размер - 487х435х47мм