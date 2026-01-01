FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель

Описание

Режим RGB позволяет регулировать Тон (Hue) и Насыщенность ( Saturation) для получения практически любого цвета освещения. Дополнительный режим "Спецэффекты" имитируют различные типы освещения, такие как "Папарацци", "Молния", "Неисправная лампочка" и т.п.

В светильнике использованы новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5 W и RGB - диоды 1,5 W с минимальной теплоотдачей. В лампе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от двух аккумуляторов типа Sony NP-F, что позволяет использовать прибор как в студии, так и на выезде.



Для установки дополнительного оборудования в лампе предусмотрены 5 разъемов типа горячий башмак, а также два резьбовых монтажных соединения 1/4". Есть USB-порт для подзарядки мобильного устройства.

Характеристики: