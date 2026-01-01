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-10 %
Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс

Falcon Eyes FEA-SBII 4545 BW софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8858

Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 4545 BW — световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 45х45 см. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 4545 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца(приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).

Описание


Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Характеристики:

  • Байонет - Bowens
  • Размер - 45х45 см
  • Вес - 0,6 кг

Комплектация

  • Софтбокс FEA-SB 4545 BW
  • Кольцо-адаптер Bowens
  • Спицы - 4 шт
  • Рассеиватель - 2 шт (внутренний и внешний)
  • Чехол
  • Гарантийный талон

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