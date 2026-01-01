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Falcon Eyes Phantom II 300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 300 BW вспышка студийная

Falcon Eyes Phantom II 300 BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2927

Вспышка студийная Falcon Eyes Phantom II 300 BW.

Импульсный моноблок с байонетом Bowens, мощностью 300 Дж. Оборудован встроенной беспроводной системой синхронизации. Регулировка мощности от полной до 1/32, быстрая перезарядка, моделирующая лампа 250 Вт. Прибор имеет алюминиевый корпус.

Описание

Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Основное отличие от старой версии то что Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации!

На панели управления находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 10А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Моноблок имеет прочный, алюминиевый корпус. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.

Система охлаждения пренудительная.

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 300 Дж
  • ведущее число - 65
  • цветовая температура - 5600К +/- 200К
  • управление мощностью вспышки - от 1/32 до максимума
  • лампа пилотного света - 250 вт
  • управление мощностью пилотного света - от 5 до 100 % с шагом 5%
  • время перезарядки - менее 1,5 с
  • способы запуска вспышки - встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приемника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST
  • длительность импульса - от 1/2000 до 1/800 c
  • байонет - Bowens
  • предохранитель - 10 А
  • вес моноблока - 2,75 кг

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Phantom II 300 BW. 
  • Провод питания 4,5 м. 
  • Пластиковый защитный колпак лампы. 
  • Синхрокабель 3 м. 
  • Лампа пилотного света. 
  • Руководство по эксплуатации. 

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