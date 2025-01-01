Falcon Eyes URK-48TWB зонт-отражатель 90 см

FST RD051 – светоотражатель 5 в 1.
Модель имеет размеры 100х150 см. RD051 может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, золотой и на просвет. Вес - 1,7 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes URK-48TWB – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью с помощью которого можно быстро получить мягкий свет. Диаметр купола 90 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 450 г.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST RD051 – светоотражатель 5 в 1.
Модель имеет размеры 100х150 см. RD051 может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, золотой и на просвет. Вес - 1,7 кг.
Grifon SB-FW140 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов. Байонет Bowens. Вес - 2,25 кг.
FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и групповой съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 40x180 см.
Wansen
Работай с цветом без бликов