Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставляется чехол.
Характеристики:
- байонет - Bowens
- размер - 80х120 см
- вес с чехлом для хранения - 1,75 кг