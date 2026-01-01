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-10 %
Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами

Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-4231

Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.

Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.

Описание

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставляется чехол.

Характеристики:

  • байонет - Bowens
  • размер - 80х120 см
  • вес с чехлом для хранения - 1,75 кг

Комплектация

  • Софтбокс Godox SB-FW80120 - 1 шт.
  • Сотовая насадка - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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